На скандал руководство канала пока не отреагировало, сообщает DEITA.RU.



В четверг, 13 июня, в эфире «Первого канала» показали передачу «Жить здорово», которую ведет Елена Малышева. Ведущая предложила обсудить детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями. Но назвала телеврач таких людей «кретинами».

В программе Малышева объясняла кретинизм генетическим сбоем и нехваткой йода и белка у детей. Такие обороты речи возмутили родителей детей с такими заболеваниями. Они заявили, что недопустимо использовать подобные слова - это «вербальное насилие».

Представитель ассоциации «Аутизм - регионы» Екатерина Заломова заявила, что недопустимо характеризовать человека через диагноз. Сама Малышева и телеканал пока никак не комментировали ситуацию.

Ранее Елена Малышева не раз оказывалась в центре скандалов. Например, за осуждение остеопатии и советы по правильной дефекации.

Елена Миронова