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Малышева назвала главный симптом для госпитализации при коронавирусе
Телеведущая Елена Малышева заявила о том, что одышка – это главное показание для госпитализации больных коронавирусом, сообщает ИА DEITA.RU.
- Если на томограмме нет одышки, то ведите себя спокойно, - заявила Малышева в эфире программы «Здоровье» на «Первом канале».
Ранее главврач московской московской ГКБ №71 Александр Мясников назвал самые опасные признаки заболевания, отнеся к ним высокую температуру, кашель и признаки обезвоживания.
Напомним, что сегодня в России известно о 209,7 тысячах случаев болезни. Из них более 34 тысяч человек уже полностью излечились, 1915 пациентов скончалось.
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