Малышева призвала россиян брать пример с Путина

Телеведущая Елена Малышева в разговоре с ФАН призвала россиян брать пример с президента Владимира Путина, сообщает DEITA.RU.

Телеведущая отметила, что президент всегда находится в стрессовой ситуации, однако со стрессами ему помогает справляться спорт. Она подчеркнула, что эта привычка помогает Путина поддерживать высокий уровень эндорфина, помогающего справляться со стрессами.

Второй гормон счастья серотонин Малышве посоветовала искать россиянам в клетчатки и ЖКТ. По ее мнению, счастья не зависит от внешних факторов. Также она добавила, что уровень счастья не зависит от внешних факторов.

Напомним, что в прошлом году исследования показали, что в стране самый низкий показатель счастья. Пятая часть россиян считают себя несчастными.

Иван Юрьев