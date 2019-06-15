Rambler News Service передает ответ скандальной телеведущей журналистам, сообщает DEITA.RU. После появившейся в эфире передачи Елены Малышевой про детей-аутистов, коих она назвала «кретинами», журналисты потребовали у нее комментарии.

Скандальная ведущая предложила связавшимся с ней журналистам пересмотреть передачу в рамках работы с первоисточником, и лишь затем ей звонить. Она уточнила, все ли им понятно.

Напомним, что вчера, тринадцатого июня, вышла передача про врожденный гипотериоз у детей. Малышева назвала таких детей «кретинами», что вызвало бурю негодования и реакцию со стороны других медиков. Так, главный детский психиатр Москвы Анна Портнова раскритиковала слова Малышевой, ведь такого термина в современной медицине не существует. Впрочем, поддерживающие мнение ведущей тоже нашлись.

Анастасия Туркова