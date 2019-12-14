Малышева рассказала россиянам, как правильно «вытирать попу»

Ролик на личной страничке телеведущей кого-то удивил, а кого-то повеселил, сообщает DEITA.RU.



Врач и телеведущая программы о здоровье Елена Малышева увлеклась ведением собственного аккаунта в Инстаграм. Одна из регулярных рубрик – «Как правильно делать это?». На этот раз темой стало правильное «вытирание попы».

В видео Малышева рассказала, что туалетная бумага на самом деле, может серьезно навредить здоровью. Дело в том, что даже самая мягкая, она провоцирует появление трещин и инфекций. Лучше всего не вытирать, а мыть попу каждый раз после посещения туалета.

Комментаторы посчитали, что Малышева просто троллит их. Но телеведущая еще раз пригрозила – дело серьезное: тут не до шуток.

Елена Миронова