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Малышева сравнила запрет курения с христианством
28 Сентябрь 2019, 05:30
Скандально известная ведущая программы о здоровье Елена Малышева заявила, что новый закон о запрете курения на балконах будет столько же действенен, как христианские заповеди. Подробнее об этом сообщает DEITA.RU.
По сообщению РИА ФАН, Малышева имела в виду, что штрафы не остановят курящих граждан, собирающихся бросить окурок сигареты «за борт», вызвав тем самым очередной пожар с последствиями для здоровья соседей.
«Христианские заповеди вроде «не укради», не мешают людям воровать друг друга, но заставляют некоторых людей задуматься о своем поведении и соблюдать правила», - пояснила телеведущая.
Малышева отметила, что целиком и полностью поддерживает ужесточение антитабачного законодательства в стране т.к. ежедневно не курящие россияне вынуждены страдать из-за халатности курильщиков, которые, например, бросают тлеющие сигареты или сбрасывают пепел на коляски.
Напомним, запрет на употребление табачной продукции, а также зажигания огня на балконах квартир, гостиничных номеров и лоджиях вступил в силу в первого октября текущего года. За нарушение нового закона россияне заплатят штраф до пяти тысяч рублей.
Екатерина Цой