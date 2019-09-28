Малышева сравнила запрет курения с христианством

Скандально известная ведущая программы о здоровье Елена Малышева заявила, что новый закон о запрете курения на балконах будет столько же действенен, как христианские заповеди. Подробнее об этом сообщает DEITA.RU.

По сообщению РИА ФАН, Малышева имела в виду, что штрафы не остановят курящих граждан, собирающихся бросить окурок сигареты «за борт», вызвав тем самым очередной пожар с последствиями для здоровья соседей.

«Христианские заповеди вроде «не укради», не мешают людям воровать друг друга, но заставляют некоторых людей задуматься о своем поведении и соблюдать правила», - пояснила телеведущая.

Малышева отметила, что целиком и полностью поддерживает ужесточение антитабачного законодательства в стране т.к. ежедневно не курящие россияне вынуждены страдать из-за халатности курильщиков, которые, например, бросают тлеющие сигареты или сбрасывают пепел на коляски.

Напомним, запрет на употребление табачной продукции, а также зажигания огня на балконах квартир, гостиничных номеров и лоджиях вступил в силу в первого октября текущего года. За нарушение нового закона россияне заплатят штраф до пяти тысяч рублей.

Екатерина Цой