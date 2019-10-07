Малышеву обругали за предложение повысить пенсионный возраст

Актер Станислав Садальский резко раскритиковал телеведущую Елену Малышеву за ее призыв поднять пенсионный возраст, сообщает DEITA.RU.

Исполнитель роли Кирпича в фильме «Место встречи изменить нельзя» выразил возмущение в своем Instagram. «Передачи Малышевой в прямом эфире порой вызывают сомнения в ее адекватности, и она решила конкретизировать полет мысли, высказавшись о пенсионной реформе», — написал Садальский. По мнению артиста, пенсионерам сложно трудоустроиться. Даже сорокалетние россияне, отметил Садальский, бегают в поисках работы. «Малышева врёт о повышении продолжительности жизни, и о прекрасной медицине нагло врёт», - написал Станислав Садальский.

По его словам, в клинике телеведущей цены такие, что лечиться там могут только очень обеспеченные пациенты.

Ранее профессор медицинских наук и популярная телеведущая Елена Малышева призвала незамедлительно повысить возраст выхода на заслуженный отдых до 67 лет. «В результате огромного количества научных достижений, создания антибиотиков и вакцин, препаратов, снижающих холестерин, уровень продолжительности жизни граждан увеличился на тридцать-сорок лет. Сегодня, когда в пятьдесят пять лет женщина выходит на пенсию, совершенно очевидно — еще сорок лет она проживет, при этом не работая и с этим что-то надо делать», — уверяла Малышева на видеозаписи. Позже появился комментарий о том, что якобы видео было записано до повышения пенсионного возраста в России.

Дмитрий Санников