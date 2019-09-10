«Мама, это война?» — северокорейских рыбаков «расстреливают» из ракетниц

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море, облака, лето

Северокорейских рыбаков пытаются выгнать из российских вод при помощи ракетниц, сообщает DEITA.RU. Соответствующее видео опубликовал председатель комитета по регламенту и организации работ в Законодательном собрании Приморского края Дмитрий Новиков на своей странице в Facebook.

По словам господина Новикова, данное видео ему прислали местные жители.

«На нем видно, что творится на побережье Приморья. Северокорейские «рыбаки» сотнями шхун оккупировали прибрежную полосу. Судя по официальной информации, корейцы в наших бухтах скрываются от тайфунов, но жители утверждают, что идёт активная добыча биоресурсов», — пишет Новиков на своей странице в социальной сети.

Также депутат отметил, что представители специальных органов начали противодействовать активному разгулу иностранных судов в российских водах. «Автоматы ещё в ход не пошли, но из ракетниц уже палят», — отметил он и добавил, направил депутатский запрос в погранслужбу и ФСБ, чтобы срочно вмешались в ситуацию.

Екатерина Брязгунова

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