Мама из Новосибирска остановила школьные поборы в России

Жительница Новосибирска стала героиней для всех родителей школьников России. Женщина в одиночку дала отпор поборам в учебном учреждении своего ребенка, сообщает DEITA.RU.

По словам мамы младшеклассницы, отдавая ребенка в первый класс женщина была морально готова к «школьным поборам» на действительно нужные дополнительные предметы для учебы, покупка которых не входит в бюджет школы.

«Нервы сдали, когда родительский комитет начал собирать по 4,5 тысячи с семьи на школьную доску. В ответ на мой официальный запрос в департаменте образования развели руками и сказали, что покупка совсем не обязательно – имеющуюся у класса доску никто не собирается забирать», - вспоминает родитель отмечая, что тогда «активисты» посоветовали женщине перевести ребенка в другую школу.

После прихода в школу прокуратуры с проверкой «советчики» ненадолго замолчали, а потом запустили новый сбор – на туалетную бумагу. Пылая праведным гневом Анна Тажеева зашла в интернет и обнаружила, что покупка указанных предметов гигиены заложены в бюджете казенного учреждения.

«Оказалось, что департамент образования выделил, согласно поданной от школы заявке, заложил 76 000 рублей на бумагу. Была комиссия. Роспотребнадзор. Вынесли предписание об устранении. Бумага, мыло, ведра появились», - рассказала Анна.

«Побор» был остановлен, руководство школы поблагодарило родительницу за ярое отстаивание интересов учебного заведения, но этого момента между ней и активистами комитета началась война, которая продолжается по сей день.

Несмотря на негативное отношение некоторых родителей к активной позиции Анны, женщина продолжает освобождать мам и пап от «школьных поборов» по всей стране. В своей группе «Поборам СТОП! Сибирь» активиста делится опытом с другими родителями и уже остановила «поборы» в школах Челябинска, Санкт-Петербурга и в других городах и областях.

Екатерина Цой