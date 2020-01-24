«Мама, меня обокрали»: приморские родители бьют тревогу

Подрастающее поколение пока незнакомо с уловками нечистых на руку людей и легко попадается на их удочку, напоминает DEITA.RU.



Об очередном случае мошенничества через социальные сети рассказала пользователь фейсбука Полина Степаненко. Ее дочь, не проявив бдительность, лишилась тысячи рублей с телефонного счета.

«Рассказываю схему мошенничества в социальной сети «ВК» («В Контакте»), ибо мошенничество на детях – самое низкое, что может случиться в нашем мире. И хочется по максимуму предупредить детей и родителей», – пишет возмущенная мать.

Схема проста и ненова: взломав аккаунт, мошенники начинают рассылку по всем его друзьям. Кто-то из этого перечня не заподозрит обмана и после недолгой переписки согласится «помочь», пересылая все приходящие на телефон сервисные сообщения. Результат – смена пароля в личном кабинете пользователя телефонной компании и вывод средств с его счета.

«Пароль я поменяла через минуту после того, как мою дочь «обокрали». А сколько детей не говорят родителям, потому что боятся, что их будут ругать и не поймут. Я не ругала. Попросила максимально рассказать своим друзьям в школе. О чем и вас прошу – предупредите поколение Z о мошенничестве в Сети», – завершается обращение.

Елена Кот