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«Мама не разрешает»: Власти опровергли причины бездетности граждан
Власти опровергли интернет-утку о юморном ответе сотрудников ЗАГСа Дзержинска на официальный запрос полиции. Об этом сообщает DEITA.RU.
Опубликованная в интернете фотография документа от загсовцев оказалась лишь шуточным вариантом ответа на глупые вопросы полицейских о том, почему у гражданина Чугунова нет наследников.
Восьмипунктный ответ на запрос правоохранительных органов через минуты после публикации в социальных сетях взбудоражил россиян. Варианты от ЗАГСа Дзержинска интернет-пользователи очень быстро расхватали на цитаты на случай получения подобных же бестактных вопросов в свою сторону.
«Теперь, когда мне зададут вопрос: «Почему у тебя нет детей?» буду нервничать и долго выбирать из: «По воле божьей», «Так исторически сложилось» и «Мама не разрешает», - смеются россияне отмечая, что победа в этом бюрократическом поединке могла достаться только работникам ЗАГСа и никому иначе.
«Конкуренцию им могут составить разве что сотрудники паспортного стола», - продолжил мысль участник дискуссии.
Отметим, в списке вариантов ответа также значились ссылки на возможную нетрадиционную сексуальную ориентацию гражданина, «мужское бессилие», регулярное использование контрацепции, медицинские противопоказания и отсутствие сексуального партнера.
Екатерина Цой