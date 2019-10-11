«Мама не разрешает»: Власти опровергли причины бездетности граждан

Власти опровергли интернет-утку о юморном ответе сотрудников ЗАГСа Дзержинска на официальный запрос полиции. Об этом сообщает DEITA.RU.

Опубликованная в интернете фотография документа от загсовцев оказалась лишь шуточным вариантом ответа на глупые вопросы полицейских о том, почему у гражданина Чугунова нет наследников.

Восьмипунктный ответ на запрос правоохранительных органов через минуты после публикации в социальных сетях взбудоражил россиян. Варианты от ЗАГСа Дзержинска интернет-пользователи очень быстро расхватали на цитаты на случай получения подобных же бестактных вопросов в свою сторону.

«Теперь, когда мне зададут вопрос: «Почему у тебя нет детей?» буду нервничать и долго выбирать из: «По воле божьей», «Так исторически сложилось» и «Мама не разрешает», - смеются россияне отмечая, что победа в этом бюрократическом поединке могла достаться только работникам ЗАГСа и никому иначе.

«Конкуренцию им могут составить разве что сотрудники паспортного стола», - продолжил мысль участник дискуссии.

Отметим, в списке вариантов ответа также значились ссылки на возможную нетрадиционную сексуальную ориентацию гражданина, «мужское бессилие», регулярное использование контрацепции, медицинские противопоказания и отсутствие сексуального партнера.

Екатерина Цой