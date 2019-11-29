«Мама попала в ДТП»: бесчеловечные мошенники атакуют россиян

Сообщения выглядят очень правдоподобно, сообщает DEITA.RU.

Очередной способ мошенничества раскрыли в соцсетях. Россиянпросят быть осторожнее.

Девушка рассказала, что получила сообщение в соцсети от бывшей одноклассницы. В нем сообщалось, что ее мама попала в ДТП, сейчас она находится в очень тяжелом состоянии. Суть сообщения была в том, что маме нужна срочная операция, бесплатно ее не делают, поэтому просят помочь деньгами.

Оказалось, страничку девушки просто взломали мошенники. Такое могло произойти, если на компьютере или телефоне слабый антивирус, или если человек по невнимательности установил приложение от мошенников – оно может воровать пароли и логины.

Елена Миронова