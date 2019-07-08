Эти деньги помогут женщинам найти работу мечты, сообщает DEITA.RU.



Министерство труда и соцзащиты подготовило поправки в госпрограмму по содействию занятости населения. В частности, на то, чтобы мамы в декрете получали новое образование или усиливали существующие у них навыки, до 2024 года выделят 4,6 миллиарда рублей. Из них 4,3 млрд - из федерального бюджета, а остальные - из региональных. Об этом сообщает «Российская газета».

До 2024 года в планах Минтруда дать образование 230 мамам в декрете. Планируется, что обучение одной женщины будет длиться не более шести месяцев. Стоимость одного курса - 58 тысяч рублей до 2021 года и 60 тысяч до 2024 года.

Кроме того, поправки в госпрограмму гарантируют, что для декретниц будут предлагать только актуальные профессии, на которые есть спрос у работодателей в регионах. Обучать устаревшим навыкам и профессиям женщин не будут.

Елена Миронова