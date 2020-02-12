«Мамонтёнок»: видео погони со стрельбой во Владивостоке

Вечер вторника во Владивостоке ознаменовался погоней, сообщает ИА DEITA.RU. Жители одного из микрорайонов столицы Приморья оказались удивлены стрельбой и погоней за водителем автомобиля Toyota Prius.



Сотрудникам дорожной полиции удалось настичь открыть водительскую дверь, однако водитель не спешил покидать салон автомобиля. Несмотря на обилие машин вокруг, шофер совершил манёвр, при котором один из силовиков оказался на земле, двое других участников отступили ради собственной безопасности.

Сильно процарапав припаркованный автомобиль, нарушитель на Prius продолжил убегать от правосудия. В завершении погони автомобиль вылетел на лёд, а водитель продолжил от полиции убегать пешим способом.

Видеозаписи с погоней получили большое распространение в сети. За то, что водитель решил убежать «морем», комментаторы решили окрестить шофера «Мамонтёнок» по аналогии героя из детской песни.

Как сообщили позже в краевом УВД, цстановлено, что правонарушитель управлял автомобилем, взятым в аренду. Владелец транспортного средства был оповещен о произошедшем, прибыл на место происшествия. Автомобиль передан владельцу. Личность водителя "Приуса" установлена. Им оказался 37-летний житель Владивостока. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержание нарушителя.