В Большом Камне прошла городская родительская конференция «МАМСОВЕТ – 2019», сообщает DEITA.RU.

В приморском городе Большом Камне при поддержке сообщества «Мамы Приморья» в понедельник, 8 июля, прошла большая городская родительская конференция «МАМСОВЕТ 2019 — БК». Проведение такого важного мероприятия, включившего в себя работу нескольких круглых столов, интерактивных площадок, флешмоб, концерт, спектакль и даже кино под открытым небом, приурочили к Дню семьи, любви и верности.

Открыли долгожданную конференцию настоятель Храма святителя Николай города Большого Камня протоиерей Николай и мэр Большого Камня Александр Андрюхин, который занял один из столиков. Любой присутствующий мог подойти к главе города со своим вопросом. Если он оказывался слишком сложным — его записывали, а ответ можно будет позднее узнать через социальные сети сообщества «Мамы Приморья» и его филиалов. Также мэр со своей командой сами приняли в творческом мастер классе и рисовали море. Гостями «МАМСОВЕТА» стали представительницы сообществ «Мамы ПРИМОРЬЯ», «Матери России», «Свобода» и «Лучик Добра». Гвоздем программы стал спектакль. Владимир Лишаков приехал со своей театральной студией "Вольный ветер".

Всего на конференции работали 18 круглых столов. На каждом из них поднималась актуальная тема: говорили об ответственности родителей за поведение несовершеннолетних детей; о мамочках, которые занимаются предпринимательством; о досуги для молодежи; об оформлении субсидий и пособий для семей с детьми и о многом другом.

По словам организатора мероприятия — лидера сообщества «Мамы ПРИМОРЬЯ» Елены Герман, «МАМСОВЕТ» в Большом Камне прошел замечательно. Через 40 минут после начала конференции организаторы объявили о проведении флешмоба «Большой Камень — город здоровых людей».

«Это необходимо. Ведь проводя по восемь часов за компьютером в офисе, практически невозможно сохранить здоровье, поэтому каждому стоит добавить в свое рабочее расписание по пять упражнений. Они не только помогут сохранить здоровье, но и придадут бодрости и зарядят хорошим настроением», - отметила она.

Отдельную благодарность организаторы выразил администрации городского центра культуры, которая не только приняли участие в «МАМСОВЕТЕ», но и предоставила площади для его проведения.

Стоит отметит, что в апреле текущего года аналогичная конференция уже проводилась в городе Находке. В тот день удалось решить множество вопросов, волнующих родителей. Открытый формат настолько понравился и спикерам, и участникам, что организаторов стали приглашать и в другие города.

Екатерина Брязгунова