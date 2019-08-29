В приморском городе Большом Камне прошла первая игра для детей с ограниченными возможностями здоровья «Паралимпийский бочче», сообщает DEITA.RU. Организатором игры выступили общественная организация «Приморская краевая организация инвалидов «Свобода» в лице Александра Фокина, общественное движение «Мамы Приморья» и «Лучик Доброты».

Так, координатор «мамдвижения» по Большому Камню Анна Романова открыла мероприятие и подарила «Свободе» паралимпийский бочче, которое было приобретено из собранных средств неравнодушных люде.

Сбор был долгий и сложный, но мы все справились. Теперь дети и взрослые с ограниченными возможностями, смогут играть в эту интересную, а главное — очень полезную игру.

Напомним, бочче — это игра, для реабилитации больных с церебральными параличами. Сделан анализ первых результатов ее применения у пациентов с ДЦП и локомоторными нарушениями не церебрального генеза. Выявлена положительная динамика.

В процессе игры дети получили множество положительных эмоций и, конечно же, сладости. Каждому ребенку был подарен маленький, но вкусный презент.

По словам лидера движения «Мамы Приморья» Елены Герман, осень тоже будет богата на события. Череда «добрых» мероприятий и социальных проектов будут проведены по всему краю и приурочена ко Дню знаний, Дню благотворительности, Дню учителя и Дню пожилого человека.

Михаил Светлов



