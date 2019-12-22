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Мандарины уже не в моде
В декабре в России обвалился спрос на мандарины, сообщает DEITA.RU по материалам платформы фискальных данных «Такском».
По данным оператора, с 1 по 16 декабря 2019 года в России продажи мандаринов в России снизились на 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Средняя стоимость одного килограмма мандаринов за этот период тоже немного снизилась — на 2%. Она составила в среднем по стране 84 рубля 80 копеек. Наибольшим спросом у россиян пользуются фрукты из Турции, также достаточно популярны абхазские и китайские мандарины, немного уступают им марокканские и испанские цитрусовые.
По оценке экспертов, ближе к концу декабря ситуация может измениться. Пик продаж мандаринов в России приходится на последние дни декабря. Например, в конце 2018 года продажи мандаринов вдвое выросли во второй половине декабря по сравнению с первой.
Дмитрий Санников