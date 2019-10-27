Маньяк изнасиловал чиновницу в подъезде

Над чиновницей в Уфе надругался маньяк. Он подкараулил женщину возле квартиры, сообщает DEITA.RU. Об этом пишут «Вести Башкортостан».

Как стало известно журналистам, неприятная история произошла накануне в многоквартирном доме по улице Блюхера. Местная чиновница, проживающая в этом здании, возвращалась домой, когда на нее напал мужчина.

Совершив надругательство, он тут же сбежал. Когда женщина заявляла в полицию о преступлении, она отметила, что не заметила никаких примет злоумышленника, так как очень сильно испугалась.

На сегодняшний день продолжается поиск маньяка. О здоровье потерпевшей не сообщается.

Екатерина Брязгунова