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Маньяк изнасиловал чиновницу в подъезде
Над чиновницей в Уфе надругался маньяк. Он подкараулил женщину возле квартиры, сообщает DEITA.RU. Об этом пишут «Вести Башкортостан».
Как стало известно журналистам, неприятная история произошла накануне в многоквартирном доме по улице Блюхера. Местная чиновница, проживающая в этом здании, возвращалась домой, когда на нее напал мужчина.
Совершив надругательство, он тут же сбежал. Когда женщина заявляла в полицию о преступлении, она отметила, что не заметила никаких примет злоумышленника, так как очень сильно испугалась.
На сегодняшний день продолжается поиск маньяка. О здоровье потерпевшей не сообщается.
Екатерина Брязгунова