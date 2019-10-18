Маньяк напал на женщину с ребенком в столице

Никто из очевидцев не помог пострадавшей, сообщает DEITA.RU.



В четверг вечером в пригороде Владивостока неизвестный напал на женщину с коляской. Как сообщается в паблике Инстаграм dpskontrol125rus, все произошло в районе станции Океанская – на улице Четвертая.

Около 17.00 мама с коляской шла по дороге. Сздади к ним подбежал молодой человек в черной куртке и черной медицинской маске. Он закрыл женщине рот рукой и начал ее душить. Женщине удалось вырваться: тогда нападавший сбежал.

«Неизвестно, чего он хотел: напугать или ограбить», – говорится в посте. Кстати, ни один из тех, кто видел произошедшее, не помог женщине – все просто смотрели. Автор предупреждает местных жителей: не гулять там в одиночку и не отпускать детей.

Приметы маньяка: 20-25 лет, очки для зрения в черной оправе, высокий, около 170 см, худощавый, черная куртка по колено и черная медицинская маска.

Елена Миронова