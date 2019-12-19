Маньяк пугает жителей Владивостока

Люди предлагают объединиться для устрашения подозрительного типа, сообщает DEITA.RU.



Жители Владивостока обсуждают поведение подозрительного мужчины. Женщина рассказала в соцсетях, как незнакомец напугал ее маму.

По словам женщины, подозрительный мужчина, скорее всего, иностранец, в шапке и капюшоне, преследовал ее маму. Он увидел ее на надземном переходе в райне Некрасовской. Он следовал за женщиной вплоть до Военного шоссе. Как только женщина оборачивалась, преследователь останавливался и делал вид, что шел в другую сторону.

«Неизвестно, что на уме», – резюмировала автор поста.

Комментаторы единогласно решили, что речь идет о маньяке – не будет здоровый человек несколько километров преследовать женщину. Некоторые призывали звонить в полицию, а кто-то предложил «мужикам объединиться», чтобы напугать преследователя.

Елена Миронова