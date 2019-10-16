Марафон занятий по энергосбережению провели приморские энергетики

Марафон уроков по экологии и энергоэффективности в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче прошел во Владивостоке в лицее №41. Сразу несколько тематических занятий для школьников 16 октября провели сотрудники филиала «Приморские электрические сети» и ПАО «ДЭК».

Главная задача занятий - обратить внимание подрастающего поколения на проблемы экологии и энергосбережения. В мероприятии приняли участие около 100 школьников в возрасте 8 - 10 лет.

В ходе занятий ребята узнали о роли электроэнергии в жизни современного человека, традиционных и альтернативных способах выработки электричества. Энергетики познакомили школьников с основами энергосбережения, объяснили, почему нужно разумно расходовать существующие природные ресурсы. В ходе уроков ученики отвечали на вопросы викторины, отгадывали загадки, а также в игровой форме закрепили правила энергосбережения. Все школьники получили памятки «Основы коммунальной грамотности».

Напомним, 16 октября сразу в нескольких регионах России прошли уроки по экологии и энергосбережению. Образовательная акция проводится в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче при поддержке Минэнерго России, Минобрнауки РФ.