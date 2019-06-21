Неожиданное заявление официального представителя МИД РФ вызвало бурные споры, сообщает DEITA.RU.

Абсолютное большинство пользователей популярной соцсети выразило поддержку российскому дипломату.

«Вот вам пример запуска фейка и «оперативной борьбы» соцсетей с этим злом. Запущена фотография с моей несуществующей цитатой. Я никогда этого не говорила, - написала Мария Захарова на своей странице в Fb. - Я никогда не говорила, что «Чечня - прекрасный пример демократии, к которому должны стремиться остальные регионы РФ». Поэтому это классический фейк, фальшивая новость, дезинформация. Активно продвигается по соцсетям с такими же фейковыми комментариями.

Вопрос: учитывая миллион заявлений руководства мировых социальных сетей о борьбе с фейк-ньюз, как можно бороться с аналогичными случаями и этим конкретным?

Ответ: видимо, никак. Потому что #Facebook зависает, когда пытаешься отправить модераторам пример фальшивых новостей. Где находятся русскоязычные модераторы компании? Там, где знают и любят русский язык - в Польше», - написала Мария Захарова и предложила использовать механизм публичного опровержения, так как «технические инструменты реагирования на фальшивки не работают».

Этот пост сразу же вызвал самое живейшее обсуждение.

«Уже ясно видно, что это за контент, против кого работает и в чьих руках находится, - высказал свое мнение Владимир, - иногда дело доходит до полного абсурда».

«Давно плюнул бы на него (Fb – прим ред.) и закрыл аккаунт, но пока не вижу альтернативы. Очень жаль, что у нас нет пока подобного российского ресурса... Очень жаль», - написал еще один пользователь.

Тут же нашлись и шутники, которые напомнили о давно гуляющей по интернету шутливой цитате. Причём авторство в данном случае не столь важно. Под известной фразой стояли подписи великих мыслителей прошлого – влить до Древней Греции и Рима, писатели, которые жили по меньшей мере 100 лет назад.

«Проблема цитат в сети Интернет заключается в том, что люди безоговорочно верят в их подлинность», - В.И. Ленин.

Инна Эстрина











