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«Марк и столб» - смертельное ДТП произошло на трассе
«Классическое» ДТП с въехавшим в столб «Марк-2» произошло в Благовещенке Алтайского края, сообщает DEITA.RU.
Как пишут в местных социальных сетях, в аварии погиб пассажир 93 года рождения. Водитель находится в реанимации.
«Ходят легенды, что все маркообразные погибают именно так», - печально шутят в социальных сетях, так как случаи страшных и вызывающих недоумение ДТП, согласно статистике в авто-пабликах, случаются именно с этим видом машин.
Кроме того, приморцы, которые давно подписаны на автопаблики, знакомы с различными «вирусными» видео, главными героями которых становились водители именно этой модели авто.
Александра Маслова