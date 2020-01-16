«Марк и столб» - смертельное ДТП произошло на трассе

«Классическое» ДТП с въехавшим в столб «Марк-2» произошло в Благовещенке Алтайского края, сообщает DEITA.RU.

Как пишут в местных социальных сетях, в аварии погиб пассажир 93 года рождения. Водитель находится в реанимации.

«Ходят легенды, что все маркообразные погибают именно так», - печально шутят в социальных сетях, так как случаи страшных и вызывающих недоумение ДТП, согласно статистике в авто-пабликах, случаются именно с этим видом машин.

Кроме того, приморцы, которые давно подписаны на автопаблики, знакомы с различными «вирусными» видео, главными героями которых становились водители именно этой модели авто.





Александра Маслова