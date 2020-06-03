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Маркировку товаров не будут переносить на поздний срок

лекарства, таблетки, здравоохранение, здоровье

Правительство РФ не планирует переносить дату вступления закона об обязательной маркировке лекарств, табака, электроники и обуви, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Известия».

Подчеркивается, что об этом стало известно в мае на одном из совещаний правительства. Ранее подобные предложения высказывали некоторые ассоциации предпринимателей, в частности указывалось, что предприниматели не успели перестроиться из-за введения карантинных мер.

Однако чиновники не планирую уступать в этой точке предпринимателям. Для этого приводится несколько причин. Так, предприниматели были заранее оповещены о маркировке и могли подготовиться к изменениям. Во-вторых, часть бизнеса сами просят н переносить сроки, потому что благодаря этому крупным федеральным сетям удастся побороть серые схемы и занять нишу после кризиса.

Если часть товаров уже маркируется (алкоголь и лекарства группы 7 ВЗН), то другим товарам это только предстоит. На очереди оставшиеся: лекарственные средства, обувь, табак и электроника. Основные производители лекарств также просят не переносить сроки введения маркировки, надеясь искоренить нелегальных производителей. Таких позиций придерживаются и производители оставшихся товаров.

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