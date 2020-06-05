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Маршрутку арестовали за долги во Владивостоке

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Местное ООО накопило долг в 242 тысячи

Микроавтобус, эксплуатируемый в качестве общественного транспортного средства, арестовали судебные приставы во Владивостоке, сообщает ИА DEITA.RU.

В рамках сводного исполнительного производства в местной компании накопились долги на сумму 242 тысячи рублей, включая штрафы ГИБДД и исполнительский сбор.

«В связи с тем, что директор организации-должника уклонялся от исполнения обязательств и не являлся в отдел, маршрутный автобус, принадлежащий обществу с ограниченной ответственностью, был объявлен в исполнительный розыск», – сказали в пресс-службе УФССП по Приморскому краю.

Микроавтобус сняли прямо с маршрута, на него наложен арест. Транспортное средство передано на ответственное хранение представителю юрлица. Если долг не будет оплачен, автомобиль продадут.

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