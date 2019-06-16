Певица Анна Корсун, более известная под сценическим псевдонимом Maruv, отказалась отвечать на вопрос о принадлежности Крыма, сообщает DEITA.RU.

Как пишет «Обозреватель», певицу спросили прямо: «Чей Крым?» перед сольным киевским концертом. Другой вопрос коварный журналист задавать отказался, и Maruv попрощалась с участниками пресс-конференции.

Ранее Maruv уверенно победила в украинском национальном отборе на Евровидение-2019, однако отказалась подписывать контракт с Национальной общественной телерадиокомпанией (НОТУ) "из-за кабальных условий". Она заявила, что не хочет выступать на песенном конкурсе с лозунгами и превращать свое выступление в промоакции украинских политиков.

После этого представлять Украину на конкурсе Евровидения отказались и остальные участники финала национального отбора, и сама Украина отказалась от участия в Евровидении-2019.

Дмитрий Санников