Новости
Машина опрокинулась в реку: в салоне остались двое взрослых и ребенок
24 Май 2020, 22:00
Опубликовавший фото Власова в «Банке памяти» россиянин угрожал расправой деду
24 Май 2020, 21:15
Илон Маск признался в любви к русскому
24 Май 2020, 20:15
Вышли на плато: 8599 новых случаев заболевания коронавирусом в России
24 Май 2020, 19:45
Аномальная жара и пожары прогнозируются летом
24 Май 2020, 19:15
Мишустин выделил сто миллиардов рублей регионам
24 Май 2020, 18:45
Вандалы надругались над Ботсадом во Владивостоке
24 Май 2020, 18:15
Иномарка снесла столб и протаранила дом в центре Владивостока
24 Май 2020, 17:40
Машина опрокинулась в реку: в салоне остались двое взрослых и ребенок
Выжить удалось только 11-летней пассажирке
В Чугуевском районе произошло страшное ДТП – автомобиль опрокинулся в реку, в результате погибла семья, сообщает ИА DEITA.RU.
Как сообщили в ГИБДД, семья из четырех человек возвращалась от родни в Кавалерово и ехала домой в Уссурийск. В районе 181 км трассы «Осиновка-Рудная Пристань» авто потеряло управление и опрокинулось в реку на полном ходу.
Отмечается, что 11-летнюю девочку выкинуло из автомобиля – благодаря этому она осталась жива и сумела рассказать полиции, что в салоне осталось еще трое человек – ее родители и полугодовалая сестра.
Ребенка госпитализировали, на месте происшествия сейчас работают сотрудники МЧС. Проводится всесторонняя проверка происшествия.