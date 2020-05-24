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Машина опрокинулась в реку: в салоне остались двое взрослых и ребенок

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Выжить удалось только 11-летней пассажирке

В Чугуевском районе произошло страшное ДТП – автомобиль опрокинулся в реку, в результате погибла семья, сообщает ИА DEITA.RU.

Как сообщили в ГИБДД, семья из четырех человек возвращалась от родни в Кавалерово и ехала домой в Уссурийск. В районе 181 км трассы «Осиновка-Рудная Пристань» авто потеряло управление и опрокинулось в реку на полном ходу.

Отмечается, что 11-летнюю девочку выкинуло из автомобиля – благодаря этому она осталась жива и сумела рассказать полиции, что в салоне осталось еще трое человек – ее родители и полугодовалая сестра.

Ребенка госпитализировали, на месте происшествия сейчас работают сотрудники МЧС. Проводится всесторонняя проверка происшествия. 

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