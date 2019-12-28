telegr wh call

Новости

Полиция рассказала, почему мог упасть самолет в Казахстане

28 Декабрь 2019, 19:15

Эксперты пророчат «холодную войну»

28 Декабрь 2019, 18:45

Сбербанк порадует россиян новой функцией

28 Декабрь 2019, 18:15

В МЧС рассказали, когда ждать гололед и похолодание

28 Декабрь 2019, 17:45

Японка возмутилась встречей на Курилах

28 Декабрь 2019, 17:15

Медведев дал дальневосточникам новые льготы

28 Декабрь 2019, 16:45

Власти перенесли новые нормативы ЖКХ на 2021 год

28 Декабрь 2019, 16:15

Пьяный агрессивный водитель ездил без прав

28 Декабрь 2019, 15:45

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Машина переехала лежащего на дороге мужчину

трасса виадук пригород дорога.jpg

В районе Первой речки мужчина лег на проезжую часть, где его переехала машина, сообщает DEITA.RU.

Как пишут в одном из городских пабликов, несколько машин объехало мужчину, лежащего ночью на темном асфальте. Однако, водитель иномарки слишком поздно заметила странного человека. Она начала тормозить – но не успела и переехала мужчину.

«Его вчера несколько раз и выгоняли, и оттаскивали с проезжей части», «Вышел, лег на бок, руки под голову, две машины проехали, одна на него наехала», - описывают очевидцы случившееся.

Многие жалеют девушку, которой странная выходка мужчины, скорее всего, доставила много проблем перед Новым Годом.

Александра Маслова

Читайте также:

Сколько осталось жить россиянам

«Новогодний экспресс»: четыре автобуса парализовали центр столицы

Государство "умывает руки": Кремль начинает приватизацию

Популярное

«Вам подарок»: такое письмо от Сбербанка надо срочно удалять

Медведев заинтересовался криминальным прошлым автомобилей

Суд во Владивостоке оправдал обвиняемых в мошенничестве на 10 млн рублей

Машина переехала лежащего на дороге мужчину
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Что вы будете делать на новогодних каникулах?
Голосовать
Загрузка...