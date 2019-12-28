Машина переехала лежащего на дороге мужчину

В районе Первой речки мужчина лег на проезжую часть, где его переехала машина, сообщает DEITA.RU.

Как пишут в одном из городских пабликов, несколько машин объехало мужчину, лежащего ночью на темном асфальте. Однако, водитель иномарки слишком поздно заметила странного человека. Она начала тормозить – но не успела и переехала мужчину.

«Его вчера несколько раз и выгоняли, и оттаскивали с проезжей части», «Вышел, лег на бок, руки под голову, две машины проехали, одна на него наехала», - описывают очевидцы случившееся.

Многие жалеют девушку, которой странная выходка мужчины, скорее всего, доставила много проблем перед Новым Годом.

Александра Маслова