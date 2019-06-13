В четверг, 13 июня, в японском городе Нисиномия автомобиль врезался в колонну детей, сообщает DEITA.RU.

В результате аварии серьезно пострадали две девочки, одной из них пять, другой шесть лет. Обе доставлены в больницу.

Как пишет местный портал NHK, детей во время прогулки сопровождала воспитательница, когда в толпу из 12 детей въехал автомобиль, за рулем которого находилась 69-летняя женщина.

На данный момент автолюбительница задержана.

Стоит отметить, что это второй подобный случай за последние несколько недель. Так, в городе Оцу машина выехала в детсадовцев в мае. Тогда погибли девочка и мальчик. Еще 12 малышей и их воспитательница были направлены в больницу. Некоторые из детей получили очень серьезные повреждения.

Екатерина Брязгунова