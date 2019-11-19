Машина провалилась в кипяток прямо на парковке

В этот момент в салоне находились двое, сообщает DEITA.RU.



Жуткое ЧП произошло в городе Пенза во вторник, 19 ноября. Днем в городе провалился асфальт.

Как пишет телеграм-канал Baza, все произошло на паркове в городе. Дорожное полотно рухнуло вниз из-за прорвавшейся трубы с горячей водой. В момент происществия над местом прорыва стояла машина, в которой находились двое.

Как стало известно после того, как машину извлекли из ямы, двое мужчин скончались от сильнейших ожогов. Они не смогли выбраться из ямы с кипятком.

Елена Миронова