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Машина провалилась в кипяток прямо на парковке

Кипяток

В этот момент в салоне находились двое, сообщает DEITA.RU.

Жуткое ЧП произошло в городе Пенза во вторник, 19 ноября. Днем в городе провалился асфальт.

Как пишет телеграм-канал Baza, все произошло на паркове в городе. Дорожное полотно рухнуло вниз из-за прорвавшейся трубы с горячей водой. В момент происществия над местом прорыва стояла машина, в которой находились двое.

Как стало известно после того, как машину извлекли из ямы, двое мужчин скончались от сильнейших ожогов. Они не смогли выбраться из ямы с кипятком.

Елена Миронова

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