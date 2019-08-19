Стоимость автомобилей Aurus будет на 10 миллионов рублей ниже ранее анонсированной, сообщает DEITA.RU.

Как пишет РГ, не бронированная версия Aurus Senat S600 будет продаваться за 8 миллионов рублей. Ранее предполагалось, что ее цена будет начинаться от 18 миллионов рублей. Бронированных же автомобилей в свободной продаже не будет, их изготовят только по спецзаказу.

На бронированном лимузине Aurus ездит Президент России Владимир Путин. Планируется, что в 2019—2020 годах российские «люксовые» автомобили Aurus будут выпускаться по 150-200 машин в год. Позже их производство вырастет до пяти тысяч штук в год.

Предполагается, что авто будут продавать не только в России, но и за рубежом. Первый покупатель уже есть. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов пожелал приобрести сразу всю линейку автомобилей. В проекте транспортных средств проекта «Кортеж» (бренд Aurus) можно найти не только лимузин, но седан, и внедорожник и даже минивэн.

Дмитрий Санников