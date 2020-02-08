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Машина «скорой помощи» с пациентом попала в ДТП
Пациентка "скорой помощи", находившаяся в салоне, не пострадала
На перекрестке в Уссурийске Приморского края столкнулись две машины – легковой автомобиль и «скорая помощь», которая везла пациентку в больницу. В результате ДТП есть пострадавшие, сообщает ИА DEITA.RU.
Как сообщили в ГИБДД Уссурийска, два авто столкнулись на перекрестке. При этом у спецтранспорта работали проблесковые маячки – скорая везла в больницу пациентку.
За рулем «Ниссана» находилась женщина-водитель – у нее диагностировано сотрясение мозга и ЧМТ.
В ведомстве подчеркнули, что в результате столкновения пациентка не пострадала – позже ее забрали в больницу другие медики. Водитель скорой имеет 10 лет стажа безаварийной езды.
Отмечается, что авария произошла днем. Сейчас ведомство проводит все необходимые проверки.
Напомним, что 7 февраля стал днем повышенной аварийности в Приморье. Так, несколько столкновений, массовое ДТП на заправке авто, которое спровоцировал водитель, с которым случился сердечный приступ прямо на проезжей части, перевернувшийся на городской улице «приус» и множество других аварий произошло в этот день в городе.