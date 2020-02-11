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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Машину разорвало на части на улице Владивостока

ДТП

Подробности ДТП устанавливаются

В районе Академической во Владивостоке в столб врезалась «Тойота». Модель машины распознать сложно – от авто осталась груда металла, сообщает ИА DEITA.RU.

Как пишут в автопабликах города – скорее всего, автомобиль вылетел с трассы. Сейчас машина, судя по фото и отзывам очевидцев, находится в крайне плачевном состоянии.

«Как будто не в один столб, а сразу в четыре влетела», - пишут очевидцы.

Пока никаких подробностей ДТП не известно, на место выехали спецслужбы.

Напомним, что прошлая пятница стала довольно аварийным днем в столице Приморья – тогда сразу несколько машин либо жестко столкнулись на улице, либо вовсе перевернулись прямо на проезжей части. 

Александра Маслова

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