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Машину разорвало на части на улице Владивостока
Подробности ДТП устанавливаются
В районе Академической во Владивостоке в столб врезалась «Тойота». Модель машины распознать сложно – от авто осталась груда металла, сообщает ИА DEITA.RU.
Как пишут в автопабликах города – скорее всего, автомобиль вылетел с трассы. Сейчас машина, судя по фото и отзывам очевидцев, находится в крайне плачевном состоянии.
«Как будто не в один столб, а сразу в четыре влетела», - пишут очевидцы.
Пока никаких подробностей ДТП не известно, на место выехали спецслужбы.
Напомним, что прошлая пятница стала довольно аварийным днем в столице Приморья – тогда сразу несколько машин либо жестко столкнулись на улице, либо вовсе перевернулись прямо на проезжей части.