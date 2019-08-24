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Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства жесткого ДТП в районе поселка Соловей Ключ, сообщили DEITA.RU в  УМВД России по Приморскому краю.

Авария произошла 24 августа в районе 5 км автодороги  Хабаровск – Владивосток -  Соловей Ключ -  Ясное.

Водитель автомобиля  Тойота Спринтер выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с Тойотой Ленд Крузер Прадо  под управлением 44-летнего мужчины.

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От полученных травм  на месте ДТП  скончался   39-летний пассажир Тойоты Спринтер,  36-летний водитель госпитализирован. В  лечебное учреждение также доставлены водитель и пассажирка внедорожника.

Дмитрий Санников

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