Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства жесткого ДТП в районе поселка Соловей Ключ, сообщили DEITA.RU в УМВД России по Приморскому краю.

Авария произошла 24 августа в районе 5 км автодороги Хабаровск – Владивосток - Соловей Ключ - Ясное.

Водитель автомобиля Тойота Спринтер выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с Тойотой Ленд Крузер Прадо под управлением 44-летнего мужчины.





От полученных травм на месте ДТП скончался 39-летний пассажир Тойоты Спринтер, 36-летний водитель госпитализирован. В лечебное учреждение также доставлены водитель и пассажирка внедорожника.

Дмитрий Санников