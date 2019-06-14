Платная стоянка – не гарантия сохранности автомобиля, сообщает DEITA.RU.

Житель дальневосточной столицы рассказал в социальных сетях, что его Toyota похитили с территории платной стоянки в Первореченском районе города. Не обнаружив ее утром на привычном месте, мужчина обратился к охраннику, который заявил, что тот ее уже забрал. Оказалось, что поздно вечером неизвестный пришел на стоянку, открыл авто, сел за руль и уехал, охранник подумал, что это владелец, поэтому не обратил на него особого внимания.

Пострадавший заявил, что купил авто несколько месяцев назад, а ущерб от угона составил более 500 тысяч рублей, и обратился в полицию.

Отметим, что платная стоянка гарантирует сохранность вашего автомобиля только в том случае, если она легальная. Организация, предоставляющая услуги платной парковки, обязана иметь соответствующее разрешение, лицензию и договор, с муниципалитетом или жителями дома, где укажет свой юридический адрес и ответственность, которую она берет на себя за выполнение охранных услуг.

На такое идет далеко не каждый предприимчивый гражданин. Нелегальная парковка стала бичом практически каждого российского двора. И мало того, что она не гарантирует сохранности автомобиля, так еще и за отказ платить автомобилисты часто получают угрозы.

Михаил Светлов