Машины россиян оборудуют алкозамками

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Пьяных водителей не пустят за руль, сообщает DEITA.RU.

Московский парк автомобилей для каршеринга хотят оборудовать специальными замками, которые будут блокировать их использование в случае, когда водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.

Нововведение собираются внедрить уже в ближайшее время. Депутаты Москвы хотят принять такое решение на основании статистики, которая говорит о том, что случаи езды в пьяном виде за рулём арендованного авто, к сожалению, не редкость.

По словам законотворцев, данная мера должна существенно повысить уровень безопасности на дорогах столицы.

Дмитрий Шевченко

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