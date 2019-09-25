Машины россиян оборудуют алкозамками

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Пьяных водителей не пустят за руль, сообщает DEITA.RU.
Московский парк автомобилей для каршеринга хотят оборудовать специальными замками, которые будут блокировать их использование в случае, когда водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.
Нововведение собираются внедрить уже в ближайшее время. Депутаты Москвы хотят принять такое решение на основании статистики, которая говорит о том, что случаи езды в пьяном виде за рулём арендованного авто, к сожалению, не редкость.
По словам законотворцев, данная мера должна существенно повысить уровень безопасности на дорогах столицы.
Дмитрий Шевченко