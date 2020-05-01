Маска за 425 рублей: министра уволили за скандал с закупками

Бывший министр, руководитель аппарата губернатора Саратовской области Олеся Горячева за 2018 год заработала 4,59 млн рублей, сообщает ИА DEITA.RU.

Продажа доли недвижимости, которой Олеся Горячева владела совместно с мужем стала одним из источников дохода. Доход мужа в 2018 году исчислялся 3,16 миллионами рублей.

Сведения о закупке масок появились на портале госзакупок 28 апреля. Данные о закупке гласили, что из бюджета области будут выделены средства на приобретение десяти тысяч медицинских одноразовых нестерильных масок по цене 425 рублей за штуку, пишут «Известия».

Уже 30 апреля в Госдуме инициировали проверку сведений о закупке. Договор был заключён супругом Олеси Горячевой, который занимает должность директора «Саратовского аптечного склада», который находится под ведомством Министерства здравоохранения Саратовской области.

Благодаря проверке удалось добиться отмены закупки. Скандал спровоцировал увольнение Горячевой с поста министра по собственному желанию.

Ранее сообщалось, что прокуратура нашла виновников прорыва трубы в одном из микрорайонов Владивостока. После детальной проверки было возбуждено дело об административном правонарушении в отношении Приморского водоканала.

Софья Корф