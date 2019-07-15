В Приморье направлено в суд уголовное дело о разбойном нападении на павильон быстрого питания, сообщили DEITA.RU в ОМВД России по городу Артему.

В ноябре 2018 года в павильон быстрого питания, расположенный в районе улицы Уткинской в Артеме ворвались злоумышленники и, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитили дневную выручку и мобильный телефон.

Около пит-стопа полицейские обнаружили шапки-маски с прорезями для глаз и пневматический пистолет.

По записям камеры видеонаблюдения были составлены фотороботы предполагаемых преступников. И вскоре сотрудники Госавтоинспекции задержали двоих жителей Артема в возрасте 18 и 20 лет. Они были доставлены в отдел полиции, где дали признательные показания. Похищенные денежные средства и мобильный телефон изъяты.

По версии следствия, накануне молодые люди отмечали проводы в армию одного из них, употребляя алкогольные напитки.

За разбой, совершенный с применением оружия, подсудимым могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Дмитрий Санников