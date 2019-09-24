Масло России официально приравнено к яду

Российское сливочное масло, поставляемое на стол детям в большинстве школ страны, признали крайне опасным и даже ядовитым из-за наличия в составе технического пальмового масла. Об этом сообщает DEITA.RU.

Такие выводы были сделаны лаборантами Чехии, которых сделали экспериментальные пробы нескольких популярных марок масла российского производства, чаще других разыгрывающихся на государственных тендерах для образовательных учреждений.

Результаты экспертизы показали, что входящее в состав пальмовое масло является канцерогенным (техническим), а потому крайне губительным для организма человека. Процент содержания в нем высокоопасного яда - глицидилового эфира – превышен в десятки раз в соответствии с нормами Европы. Это стало возможным из-за того, что в Роспотребнадзор не считает этот яд опасным.

Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев рассказал газете «МК», что глицидиловые эфиры (GE) являются одной из причин повышенного уровня заболеваемости онкологией среди россиян. По мнению врача, употребление пальмового масла с «ядовитым» составом также приводит к развитию аномалий и злокачественным процессам в печени, крови, нервных клетках, мочеполовой системе и т.к.

«GE фактически на сто процентов усваивается организмом, проникая в него даже через кожу, на которую нанесли косметические средства на основе канцерогенного пальмового масла», - отметил эксперт.

Отметим, в 2019 году официально в Россию было завезено более одного миллиона тонн технического пальмового масла для использования в пищевых и косметических производствах.

Екатерина Цой