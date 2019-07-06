В новом доме главного российского юмориста семь туалетов, сообщает DEITA.RU.



Телеведущий, юморист и глава КВН Александр Масляков приобрел новый дом на Рублевке. О покупке главного квн-щика узнали журналисты издания «База».

Сообщается, что сделку совершили в марте 2019 года. Стоимость дома – 388 миллионов рублей. Площадь двухэтажного особняка – 654 квадратных метра. В нем есть семь туалетов, сауна и бассейн. А также – встроенный гараж на две машины.

По сообщению риелтора, в доме была чистовая отделка. Стиль интерьера – английская классика. Кадастровая стоимость дома – 22 миллиона рублей. Кадастровая стоимость участка – 35 млн рублей.

Елена Миронова