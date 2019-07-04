В российском шоу-бизнесе назревает серьёзный скандал, сообщает DEITA.RU.

Создатель и бессменный ведущий программы КВН, а также обладатель прав на соответствующий товарный знак Александр Масляков может в скором времени лишиться своего бренда.

Компания "Группа 7" намерена оспорить в суде обладание ведущим его товарного знака, который принадлежит его объединению "АМИК".

Согласно определению из картотеки судов, к участию в споре будет привлечена Марина Топаз - вдова одного из со-основателей КВН.

Напомним, что телевизионная юмористическая программа выходит в эфир с ноября 1961 года.

Дмитрий Шевченко