«Масочный режим» могут распространить на территории всей России

Возможность внедрения масочного режима на территории всей страны обсуждали во время совещания рабочей группы Госсовета по борьбе с распространением коронавируса, сообщает ИА DEITA.RU.



Совещание состоялось под руководством мэра Москвы Сергея Собянина. Среди прочих тем, коснулись и нововведения, которое успели ввести некоторые регионы России – повсеместное ношение масок, пишет «Лента», отмечая, что об окончательном решении пока сведений нет.

«Масочный» режим с 30 апреля введён в Приморском крае, где количество заражённых всё ещё увеличивается. Власти Новосибирской, Владимирской, Свердловской, Ивановской областей, Камчатки Хабаровского края также приняли решение о ношении обязательного аксессуара – маски. В ряде районов Якутии и столице республики также ввели «масочный» режим, равно как и в части Кузбасса.

Что касается Подмосковья – жители должны приготовиться носить маску в обязательном порядке с 12 мая, об этом распорядился глава региона Андрей Воробьёв.

О ближайшем будущем России – её выходе из режима самоизоляции, или напротив, его продлении, станет известно после совещания президента страны Владимира Путина с Кабмином.