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Масочный режим введен в половине регионов России
Такая мера появилась в ряде регионов с начала апреля
На 2 мая «масочный режим» ввели в 48 регионах страны, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на проект НошуМаску.рф.
Как отметили организаторы проекта, история отношения к маске менялась на протяжении последних двух месяцев в России. Если вначале маски планировалось давать только врачам, то через некоторое время Роспотребнадзор заявил об обязательном ношении маски.
Масочный режим в субъектах начали вводить с середины апреля, согласно постановлениям ношение защитных средств необходимо в общественных местах в обязательном порядке. В настоящее время режим введен в 48 регионах. Среди субъектов ДФО режим введен в восьми регионах, среди которых Хабаровский, Приморский, Камчатский и Забайкальский края, Амурская и Магаданская области, а также Якутия и Бурятия.
Отметим, что в Москве масочный режим не введен, при этом в Подмосковье данные ограничения уже приняты.