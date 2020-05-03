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Масочный режим введен в половине регионов России

Коронавирус

Такая мера появилась в ряде регионов с начала апреля

На 2 мая «масочный режим» ввели в 48 регионах страны, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на проект НошуМаску.рф.

Как отметили организаторы проекта, история отношения к маске менялась на протяжении последних двух месяцев в России. Если вначале маски планировалось давать только врачам, то через некоторое время Роспотребнадзор заявил об обязательном ношении маски.

Масочный режим в субъектах начали вводить с середины апреля, согласно постановлениям ношение защитных средств необходимо в общественных местах в обязательном порядке. В настоящее время режим введен в 48 регионах. Среди субъектов ДФО режим введен в восьми регионах, среди которых Хабаровский, Приморский, Камчатский и Забайкальский края, Амурская и Магаданская области, а также Якутия и Бурятия.

Отметим, что в Москве масочный режим не введен, при этом в Подмосковье данные ограничения уже приняты.

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