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Масочный режим вводится в Хабаровске с понедельника
Нововведение в первую очередь коснется учителей, врачей и продавцов
С 10 февраля на территории Хабаровского края введут масочный режим. О таком решении заявила региональная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС, сообщает ИА DEITA.RU.
Как пишет «Российская газета», в первую очередь нововведение коснется тех, кто постоянно по роду деятельности контактирует с другими людьми. В частности, это продавцы, водители, банковские сотрудники, педагоги различных учебных заведений, врачи.
Решение было принято после анализа ситуации с гриппом и ОРВИ на территории края. Сейчас ситуация с болезнями не достигла эпидпорога, однако, власти решили «перестраховаться».
По данным краевых ведомств, сейчас 24 человека в крае болеют гриппом, около 4,5 тысячи – вирусной простудой, у двух дошкольников диагностировали пневмонию.