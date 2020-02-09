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6 Декабрь 2019, 18:15

«Масок нет, лекарства дорожают» - приморцы рассказали о ценах в аптеках

масок нет

Цены на противовирусные лекарства продолжают расти в Приморье

 

 По результатам опроса, проведенного корреспондентами ИА DEITA.RU, около 80% посетителей аптек говорят о том, что цены растут буквально с каждым днем.

Кроме того, практически во всех аптеках распроданы маски. Либо цены на них неоправданно возросли.

«Масок нет нигде, купить невозможно», - говорит покупатель в одной из аптек Большого Камня.

«Нужно готовить минимум две тысячи рублей, чтобы вылечить простое ОРВИ, не говоря уже о гриппе. Это если без антибиотиков и каких-то сложных рецептурных лекарств. Цены вскочили буквально за последний месяц», - отмечают горожане.

Кроме того, жители города подчеркивают, что раньше меньше ходили в аптеки – сейчас очень многие приморцы покупают не только лекарства, но и противовирусные для профилактики. 

здоровье

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