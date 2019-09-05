Мощный поток желающих переехать в Россию идет из Туркмении, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Радио Азатлык». Они пишут заявление на переселение, в то время как местные власти стараются этому воспрепятствовать.

Издание передает следующие данные: у посольства РФ в Ашхабаде встраиваются сотни человек, большинство из которых добивается права на переезд, которое предоставляет государственная программа России. Они мечтают оставить родину насовсем. Местная молодежь хотела бы учиться именно в России.

Властям не нравится эта тенденция, поэтому выезд за рубеж ограничивают для лиц младше сорока лет, а затягивают для всех. В результате посольство РФ чаще отказывает в приеме заявлений.

Местное «Радио Азатлык» передает, что из страны за минувшие десять лет уехали около двух миллионов человек. Официальных, точных данных о количестве покинувших Туркмению граждан не имеется.

Анастасия Туркова