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19 Август 2019, 19:45

Масштабное отключение света пройдет в столице

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Электричества в городе не будет весь день, сообщает DEITA.RU.

В четверг, 24 октября, в части домов во Владивостоке не будет электричества. Об этом сообщили в МУПВ ВПЭС.

Сообщается, что свет отключат с 9.00 до 17.00 по причине ремонта и диагностики.

Адреса:

Александровича ул.  6,

22А,

52,

Восточный пр-кт  5,

5Б,

9,

11,

13,

20,

22,

22Б,

26,

28,

Дачная 1-я ул.  4,

8,

8А,

8В,

8Д,

15,

17,

19,

23,

25,

27,

29,

31,

33,

Крыгина ул.  74,

76,

78,

80,

82,

82А,

84,

84А,

Лермонтова ул.  14,

20,

22,

24,

26,

Минеральная ул.  1Б,

2,

2Г,

3,

4,

7,

9,

9А,

Мусоргского ул.  27,

29К,

33А,

Траловая ул.  19,

33,

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