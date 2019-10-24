Масштабное отключение света пройдет в столице

Электричества в городе не будет весь день, сообщает DEITA.RU.



В четверг, 24 октября, в части домов во Владивостоке не будет электричества. Об этом сообщили в МУПВ ВПЭС.

Сообщается, что свет отключат с 9.00 до 17.00 по причине ремонта и диагностики.

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