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26 Ноябрь 2019, 16:15

Масштабные отключения электричества в столице: адреса

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Во Владивостоке в понедельник, 2 декабря, в ряде домов будет отключено электроснабжение в связи с проведением плановых ремонтных работ, сообщает DEITA.RU по материалам МУПВ «ВПЭС»

 

Как отмечает сайт организации, время проведения плановых работ намечено с 9:00 до 17:00. Длительность каждого отключения составит от 2 до 8 часов.

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