На будущей неделе в столице Дальнего Востока целый ряд домов будет отключен от холодного водоснабжения, сообщает DEITA.RU по материалам Примводоканала.

Причиной отключений станут плановые ремонтные работы. Во вторник, 16 июля, с 9 до 19 часов не будет воды в домах по адресам: Басаргина, 4. Борисенко, 100е, 104. Космонавтов, 1, 3, 5, 7. Можайская, 1б, 20, 22, 24. Сочинская. Феодосийская, п-ов. Басаргина.

Самое масштабное отключение пройдет в среду, 17 июля. С 3 часов ночи до 23.45 не будет воды в домах по адресам:

ВНС «Центральная»: Адмирала Юмашева, 2-26а. Адмирала Кузнецова, 54в, 62-72, 76. Аллилуева, 2-12а, 2а, 3, 5, 5а, 12, 14, 14а. Баляева, 34-50, 58-64. Братская, 13, 27, 34, 36, 38. Буссе. Верхняя. Всеволода Сибирцева, 56, 62в, 80, 80а, 80б, 84а. Высокая. Высоковольтная, 2, 3. Горная, 21, 25, 31-33а. Жариковская. Жигура, 2-6, 3, 18-26а, 42, 44, 48-54. Жуковского. Зейская, 4, 4/1, 4/2, 5, 10, 12. Каплунова, 1, 3, 6. Карла Либкнехта, 10а, 34-40, 37. Карпинского. Карьерная. Карякинская, 18б, 18в, 24, 24а,26, 29, 29а, 33, 35, 37, 41, 41а. Ковальчука, 26. Котельникова, 1а, 1г, 2, 4, 6, 7, 7а, 8-22, 13-17, 21, 24-30, 27, 29. Красного Знамени пр-т., 114-120а, 123-137, 156, 156в, 158а, 164, 164а, 164б. Луговая, 41-89а, 52-62а, 95а. Маньчжурская. Матросская 2-я, 7, 9, 13, 15, 16-24, 17а, 17. Матросская 3-я, 4, 13, 17, 19, 21б, 22-28, 25, 27, 27а. Матросская 4-я, 22, 26, 27, 27б, 29-31а, 32. Матросская 5-я, 21, 24, 24а, 27, 27а, 28. Матросская 6-я, 31. Матросская 7-я, 25, 33, 33а. Муравьева-Амурского, 21/23. Народный пр-т., 9-15. Невельского, 1а. Островского. Рабочая 9-я, 9. Рабочая 10-я, 43, 45, 49, 49а, 56, 70, 72. Рабочая 13-я, 12, 16. Руднева, 1-5, 4а 13в, 14, 17б. Светланская, 191, 193, 195, 195а, 197а, 205а, 205/1. Сельская, 1-9, 6, 6а, 8, 10, 12, 15. Славянская, 17, 18, 30, 30а. Снеговая, 18б, 30, 31, 61, 63, 71, 74. Спиридонова, 9, 11, 15, 20-44, 23, 27, 31. Станичная. Тобольская, 8-14, 11, 23-31. Толстого, 30, 32, 32а, 38-52, 41-45. Тунгусская, 15-53, 20-30, 44-50, 59-69. Тюменская. Флотская 1-я, 56. Флотская 4-я, 37/39. Шепеткова, 37, 40, 46, 60. Шилкинская, 3, 4, 4а, 5-15, 6-16а, 19, 20, 21, 30, 34, 36, 38, 42. Южная 3-я.

ВНС «64 мкр»: Адмирала Кузнецова, 40-66, 45-53/1, 59, 61, 74, 78-92. Адмирала Юмашева, 7б, 10, 10а, 11, 11а, 11в, 12, 12а, 19, 24а-40, 35. Ватутина, 24. Каплунова, 5, 13, 15, 17, 23. Ладыгина, 2-6, 5-19. Луговая, 50, 50а, 50в, 64-74, 78. Нейбута, 24, 24а, 24б, 24в, 30, 45-47б, 51-53а, 57, 61-67, 71б, 75-77, 81-87а, 88. Невельского, 19, 23а. Сабанеева, 8, 11-23, 14-24. Стрелковая, 46, 50. Терассная 4-я, 34-40. Терассная 5-я, 33, 35, 40, 43. Черняховского, 3- 21. Яблочкова, 55, 56-62.

ВНС «71 мкр»: Батумская, 15а. Брестская. Брестский пер. Ватутина, 2-6, 10-20, 24, 26. Владикавказская, 1, 3, 5. Воропаева, 31-35. Горийская, 1, 3, 4, 50. Громова, 8-12а. Каплунова, 3б, 7, 8, 8а, 11, 12. Кочубея, 1. Невельского, 1, 2-8, 3, 11-31. Нейбута, 6-12, 11-41в, 22, 26, 32, 32 ст.4, 34, 38. Сахалинская, 1-5б. Стрелковый пер., 22а. Фадеева, 47д, 49 ст.20. 63, 65, 67.

Дмитрий Санников