В субботу, 3 августа, в музее-мастерской «Жар-Птица» под приморским городом Фокино прошел VI фестиваль ремесел «Кустари», сообщает корреспондент DEITA.RU.





На долгожданном мероприятии собрались умельцы со всего Дальнего Востока. Приехали гости не только из приморских городов: Владивостока, Находки и Уссурийска, но и из Хабаровска и даже из Благовещенска.





Кузнецы из Владивостока рассказали, что участвуют в фестивале третий год подряд. Каждый желающий, даже дети от семи лет, могли изготовить настоящие гвозди. Разумеется, гвозди это не основной вид деятельности. Компания делает кованные лестницы, скульптуры, ворота и многое другое. «На фестивале мы хотим показать людям, как металл ведет себя при нагреве. Чтобы люди понимали, что металл живой», — улыбается хозяйка.





Руководитель этнической мастерской «Иван да Марья», базирующаяся в Доме культуры поселка Врангель, Надежда, на фестиваль привезла чудесных кукол ручной работы. Тут же она проводила мастер-классы. По ее словам, во Врангеле они с детьми на занятиях делают тряпичных кукол, глиняные игрушки и осваивают роспись по дереву.





В общем, на фестивале ремесел в субботу можно было не только посмотреть товары, производимые весьма редкими сегодня мастерами: гончарами, ткачами, кузнецами, но и самому освоить гончарный круг, наковальню, научиться вышивать, делать кукол и многому другому.





По словам главного партнера мероприятия — лидера сообщества «Мамы ПРИМОРЬЯ» Елены Герман, фестиваль посетили свыше тысячи человек, в том числе 150 участников. «Мы и пели, и ели, пряли и танцевали... - замечательный праздник для души и живота получился», — уверяет Елена Герман.

Екатерина Брязгунова